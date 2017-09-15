Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
15.09.2017 08:20

В отношении жителя города Мурманска, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, вынесен приговор

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя города Мурманска, 1996 года рождения. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).  

Следствием и судом установлено, что 01 октября 2016 года обвиняемый, находясь у бара «Пурга» в городе Мурманске, со значительной силой нанес удар кулаком в область нижней челюсти потерпевшему, от которого последний упал и ударился головой об асфальтовое покрытие. В результате умышленных преступных действий злоумышленника потерпевшему причинены тяжкий вред здоровью.
Пострадавший незамедлительно доставлен в медицинское учреждение для  оказания квалифицированной помощи, однако до настоящего времени мужчина в сознание так и не пришел.
Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

СУ СК РФ по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.77
Евро = 68.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.