В отношении жителя города Мурманска, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, вынесен приговор

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя города Мурманска, 1996 года рождения. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Следствием и судом установлено, что 01 октября 2016 года обвиняемый, находясь у бара «Пурга» в городе Мурманске, со значительной силой нанес удар кулаком в область нижней челюсти потерпевшему, от которого последний упал и ударился головой об асфальтовое покрытие. В результате умышленных преступных действий злоумышленника потерпевшему причинены тяжкий вред здоровью.

Пострадавший незамедлительно доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи, однако до настоящего времени мужчина в сознание так и не пришел.

Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

СУ СК РФ по Мурманской области