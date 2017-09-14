От поля до тарелки - универсальный шлюз для абсолютной прозрачности. Система "Меркурий" ужесточает контроль за продукцией

Анастасия Русинова, Светлана Деменева.

Прозрачно, быстро и выгодно. Ветеринарная служба России продолжает внедрение системы "Меркурий". С 1 января вступить в неё можно было добровольно, с со следующего года участие в ней обязательно для всех.

Блиц: "Привезли в Мурманск партию 20 тонн картошки - оформили декларацию, и потом под этой декларацией проходит не 20 тонн, а 200 тонн. "Меркурий" это не позволяет делать".

Это Сергей Морозов говорит не о своей фирме. Его оптовая продовольственная компания перешла на новую систему "Меркурий" одной из первых в регионе. Прозрачно, быстро по времени и выгодно.

Коммерческий директор оптовой продовольственной компании Сергей Морозов: "В чем для нас в свое время был интерес - за каждую справку 30 рублей, весь этот объем ушел, соответственно, экономия была тысяч 10 в месяц".

Сейчас в штате не нужен специальный человек, который будет пропадать в ветеринарной службе сутками. Работать в "Меркурии " может любой сотрудник.

Экономист оптовой продовольственной компании Арина Мороз: "Часа 2 в день - это если довольно много свинины, говядины. Ну и распечатка - часа 2,5. А если немного - за час, я думаю".

С новой системой "Меркурий" многие предприниматели пока только знакомятся. Бесплатные консультации дает ветеринарная служба региона. У Татьяны Заборщиковой свое предприятия - где пока еще работают с бумагами и справками.

Руководитель оптового предпритияТатьяна Заборщикова: "Отдельный человек, машину отправляем, в ветлужбу, все это отвозим. Долго".

Пока все, кто занимается продажей продуктов питания, рыбы и мяса могут войти в систему добровольно. С 1 января 2018 участие станет обязательным.

Специалист отдела ветеринарной экспертизы станции по борьбе с болезнями животных Мурманской области: "С кем мы работаем - они все придут к нам, и все приходят, все интересуются".

Разумеется, личные проверки на соответствие и качество продукции никто не отменял. Они остаются. Уходят в Интернет все формальности, сбор многочисленных бумаг и справок. "Меркурий" - система контроля за продукцией. От поля или фермы до прилавка.







