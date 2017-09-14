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14.09.2017 18:35

Житель Мурманска совершил разбойное нападение и украл крупную сумму у друзей супруги

Любовь Дубова.

В Первомайском суде сегодня завершено рассмотрение уголовного дела в отношении 25-летнего гражданина. Этой зимой в балаклаве и лыжной маске он выследил  потерпевшего. Угрожая макетом пистолета, связал мужчину и закрыл в гараже. Преступник также проник в дом и в общей сложности украл 250 тысяч рублей. Которые, по данным следствия, потратил на одежду, обувь и дорогие часы.
Помощник прокурора Первомайского округа г. Мурманска Ксения Оборотова: "Человека узнали, ему сказали - прекрати, остановись, не делай так, хватит шутить. Он прекрасно понимал, что его узнали. Но, тем не менее, приказал отвернуться потерпевшему и лечь на пол, и продолжил свои преступные действия".
Совершенные преступления относятся к категории тяжких. Суд приговорил молодого человека к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



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