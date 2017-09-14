"Дружба народов". Инсталляция теперь без главных героев. Кто увел с собой экспонаты?

Владимир Волков.

Говорят, крепких друзей водой не разольешь. Несмотря на это, в одном из мурманских дворов инсталляция "Дружба народов" осталась без главных героев - русского, белоруса и украинца. На протяжении долгого времени интернациональное застолье в отдельно взятом палисаднике на Щербакова-12 радовало не только жителей окрестных домов, но даже оказалось в мировых соцсетях. Пенсионер Петр Тимохин соорудил всё собственными руками. Манекены и костюмы для главных героев купил на барахолке, цветы и деревенский антураж собрали соседи. На днях шумная компания молодежи, гулявшая во дворе, увела с собой русского и белоруса.

Пенсионер Петр Тимохин: "Утром я проснулся, смотрю, нет двух - москаля и бульбаша. Остался хохол - без компании".

Блиц-опрос: "Вообще, это безобразие. Такую красоту человек сделал. Дружбу всех народов. Я в шоке. Люди любовались, приходили фотографировались. Красиво здесь все оформлено было. Кому это понадобилось? Самое настоящее варварство".

Чтобы не допустить международного конфликта, украинца пришлось забрать не время домой. Своих планов, ради спасения дружбы народов, Петр Гаврилович не скрывает. Весной, как растает снег, персонажи появятся вновь. И рад любой помощи.







