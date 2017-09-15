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15.09.2017 09:26

В детско-юношеской спортшколе Кировска новый тренажерный зал для сухого плавания

Елена Сивонен.

В Кировской детско-юношеской спортшколе - новый тренажерный зал. Он необычный. Для сухого плавания. Начало комплектации положил подарок местной тепловой компании. Дальше школа самостоятельно докупила тренажеры и оборудовала помещение для профессиональных занятий по плаванию. Несколько тренировок в тестовом режиме уже прошли. На многофункциональном оборудовании. Юные спортсмены довольны. И в конце сентября на областных соревнованиях по плаванию готовы показать лучшие результаты.
Воспитанник ДЮСШ г. Кировска Алексей Логинов: "Тут ты оттачиваешь свое мастерство по плаванию. Как-никак - ты сильнее становишься в этом спорте".
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