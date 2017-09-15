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15.09.2017 09:18

Специалисты областной ветеринарной лаборатории осваивают новое оборудование

Анастасия Русинова.

Современный аппарат позволяет выявлять в продуктах наличие большого количества пестицидов. Этот анализатор - на смену технике 70 годов. Приобретён - на собственные средства. В ветлабораторию поступают продукты питания из магазинов, заведений общепита, а также корма для животноводческих хозяйств. Весь процесс проверки теперь полностью автоматизированный, что повышает точность результатов, заметно сокращает время проведения исследования - на одну пробу всего полчаса.
Токсиколог отдела химико-токсилогических и биохимических исследований Мурманской областной ветеринарной лаборатории Виктория Золотавина: "Если раньше мы вводили все вручную, то есть сами прокалывали шприцем, нужное количество вводили в прибор, то сейчас это все делается автоматически, самим прибором. Нам остается только сесть за компьютер, открыть программу соответствующую".


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