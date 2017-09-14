Андрей Зайцев.

Сегодня большое событие для заполярной "Нахимовки". Подписание первого официального соглашения об установлении шефских связей между администрацией Мурманска и филиалом училища. Одна из задач договора - развитие, а точнее - продолжение традиций воинской славы. После церемонии - вручение первых же памятных подарков.

Начальник филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске Алексей Максимчук: "Город Мурманск - первый, с которым мы подписали договор о шефстве и взаимопомощи".

История Мурманска имеет неразрывную связь с морем. Теперь у ребят есть возможность получить в родном городе достойное военно-морское образование. Заполярный филиал - третий, самый северный. Пока работает только первая очередь образовательного заведения - контрольно-пропускной пункт, жилой корпус, административно-учебный, где - изюминка - класс подводной робототехники.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Гордость, восторг и лёгкая зависть - что в таких условиях ни тебе, ни мне не придётся учиться".







