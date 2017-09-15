Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
15.09.2017 09:10

Промежуточные итоги реализации партпроекта "Управдом" подвели в Мурманске

Светлана Деменева.

"Управдом". На заседании общественного совета "Единой России" подвели промежуточные итоги реализации в регионе федерального партийного проекта. Его цель - помочь собственникам многоквартирных домов в решении коммунальных проблем. На повестке - опыт создания советов домов и проведения общедомовых собраний. Пока - большой камень преткновения - инертность населения. Предстоит большая информационная работа, чтобы активизировать людей. Ведь именно они отвечают за свой дом. Хуже, когда правление в руках недобросовестной управляющей компании. Причем, только отзывом лицензии, вопрос не решить. На коммунальный рынок может прийти та же самая организация, просто сменив называние.
Председатель регионального общественного совета проекта "Управдом" партии "Единая Россия" Кирилл Чудинов: "Помимо лишения лицензии УК - есть другой путь - смена УК и как раз здесь собственники должны проявлять инициативу. УК, которая не работает - можно просто поменять на ту, которая работает. Создать, опять же, эффективную коммуникацию, создать совет дома. И всеми жителями уже активно включаться в управление собственным домом".



← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.77
Евро = 68.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.