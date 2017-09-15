Промежуточные итоги реализации партпроекта "Управдом" подвели в Мурманске

Светлана Деменева.

"Управдом". На заседании общественного совета "Единой России" подвели промежуточные итоги реализации в регионе федерального партийного проекта. Его цель - помочь собственникам многоквартирных домов в решении коммунальных проблем. На повестке - опыт создания советов домов и проведения общедомовых собраний. Пока - большой камень преткновения - инертность населения. Предстоит большая информационная работа, чтобы активизировать людей. Ведь именно они отвечают за свой дом. Хуже, когда правление в руках недобросовестной управляющей компании. Причем, только отзывом лицензии, вопрос не решить. На коммунальный рынок может прийти та же самая организация, просто сменив называние.

Председатель регионального общественного совета проекта "Управдом" партии "Единая Россия" Кирилл Чудинов: "Помимо лишения лицензии УК - есть другой путь - смена УК и как раз здесь собственники должны проявлять инициативу. УК, которая не работает - можно просто поменять на ту, которая работает. Создать, опять же, эффективную коммуникацию, создать совет дома. И всеми жителями уже активно включаться в управление собственным домом".







