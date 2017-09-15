Власти Мурманской области контролируют строительство детского сада в поселке Североморск-3

Елена Сивонен.

Строительство детского сада в поселке Североморск-3 - на контроле областных властей. На объекте уже третий подрядчик. Два предыдущих свои обязательства не исполнили. Теперь дело, а точнее - стройку, в свои руки взял "Мурманстрой". Сейчас благоустраивает территорию вокруг учреждения. Укатывает песок и гравий, чтобы положить асфальт. После - установит беседки и проведет озеленение. Параллельно с уличными работами - отделка внутренних помещений. К концу недели рабочие ждут теплопункт. На следующей - приступят к монтажу радиаторов.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "На сегодня я довольна, я вижу динамику, я вижу темп работ, я понимаю, что работ еще очень много. Строители большие молодцы. Пока идут в своем графике работ. По этому графику закончить они должны к 25 декабря. Будем надеяться, что не подкачают, потому что наружных работ еще много".







