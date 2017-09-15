Арктические мотострелки СФ впервые совершили высадку в самой северной точке Евразии

Елена Сивонен.

Арктические мотострелки - впервые в современной российской истории - совершили высадку в самой северной точке Евразии - на мыс Челюскин. Безопасность обеспечили штурмовые группы морской пехоты с БПК "Североморск" на быстроходных лодках. В операции задействовали два взвода арктической бригады и пять многоцелевых бронетранспортеров, оснащенных крупнокалиберными пулеметами "Корд". После высадки арктические мотострелки отработали тактические действия по захвату берегового плацдарма и совершили 5-километровый марш вглубь полуострова. На проведение всех эпизодов учения ушло 7 часов.









