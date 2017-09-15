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15.09.2017 08:46

В Кандалакшском районе медведи продолжают выходить к людям

Любовь Дубова.

Медведи продолжают выходить к людям. Сигналы поступают из Кандалакшского района. На днях зверя сбил автомобиль. Всего же официально - известно о 32 встречах с косолапыми. По сравнению с прошлыми годами - это сравнительно немного. Чаще всего о медведях сообщают дачники. Причина очевидная. Несанкционированные свалки. Животные идут на запах. Четырех особей, которые представляли реальную опасность для жизни людей, сотрудники охотнадзора отстрелили.
Заместитель начальника отдела государственного охотничьего надзора Управления контрольно-надзорной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Валентин Барашков: "Видите, какой у нас в этом году весна выдалась, какое лето и какая сейчас осень. Нехватка пищевой базы кормов создает вот эти условия, что он начинает шататься возле населенных пунктов, для того, чтобы найти себе пропитание".



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