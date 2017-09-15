"Городская среда" и "Парки малых городов". В Мурманской области проверили ход работ по благоустройству дворовых и общественных территорий

Татьяна Нестерова.

"Городская среда" и "Парки малых городов". Руководящий актив регионального отделения "Единой России" проехал по муниципалитетам с проверкой. Оценил ход работ по благоустройству дворовых и общественных территорий - в рамках партпроектов. В Апатитах - реконструируют городской парк на Пушкинской, несколько придомовых участков. Кладут новый асфальт, монтируют освещение. Всего на программу по формированию комфортной городской среды из федерального бюджета - 115 миллионов рублей. Из областного - еще 102 миллиона рублей. А вот в проекте "Парки малых городов" в этом году участвует лишь один муниципалитет - город Полярные Зори.

Председатель Мурманской областной Думы, секретарь мурманского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Дубовой: "Видим здесь, что город делает, что делает градообразующее предприятие Кольская АЭС. Им только честь и хвала. Ну и, самое главное, что есть такие общественники, как председатель общественной организации "Чернобыль". Здесь мы даже видим тренажеры - этот грант завоевала общественная организация. Конечно, если грантов будет больше и все это вкладывать сюда - это очень здорово. Органы местного самоуправления, Кольская АЭС, общественные организации. Думаю, что этот парк будет таким самым любимым достопримечательным местом для жителей и для гостей нашей родной Мурманской области".





