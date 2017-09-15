Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
15.09.2017 08:30

"Городская среда" и "Парки малых городов". В Мурманской области проверили ход работ по благоустройству дворовых и общественных территорий

Татьяна Нестерова.

"Городская среда" и "Парки малых городов". Руководящий актив регионального отделения "Единой России" проехал по муниципалитетам с проверкой. Оценил ход работ по благоустройству дворовых и общественных территорий - в рамках партпроектов. В Апатитах - реконструируют городской парк на Пушкинской, несколько придомовых участков. Кладут новый асфальт, монтируют освещение. Всего на программу по формированию комфортной городской среды из федерального бюджета - 115 миллионов рублей. Из областного - еще 102 миллиона рублей. А вот в проекте "Парки малых городов" в этом году участвует лишь один муниципалитет - город Полярные Зори.
Председатель Мурманской областной Думы, секретарь мурманского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Дубовой: "Видим здесь, что город делает, что делает градообразующее предприятие Кольская АЭС. Им только честь и хвала. Ну и, самое главное, что есть такие общественники, как председатель общественной организации "Чернобыль". Здесь мы даже видим тренажеры - этот грант завоевала общественная организация. Конечно, если грантов будет больше и все это вкладывать сюда - это очень здорово. Органы местного самоуправления, Кольская АЭС, общественные организации. Думаю, что этот парк будет таким самым любимым достопримечательным местом для жителей и для гостей нашей родной Мурманской области".   
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.77
Евро = 68.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.