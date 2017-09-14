Проблему с уборкой мусора в центре Мурманска решили только после вмешательства администрации города

Любовь Дубова.

Сегодня плановому рейду сотрудников управления округа не помешал даже проливной дождь. Цель - проверить контейнерные площадки во дворах. Последние несколько недель жалобы поступали от жителей сразу нескольких улиц областного центра. Твердые бытовые отходы организация не вывозила из-за внушительных долгов управляющих компаний. Сейчас проблему урегулировали, заинтересованные стороны пришли к общему знаменателю, хотя вопросы еще есть.

Заместитель начальника Управления Октябрьского административного округа г. Мурманска Александр Боянжу: "К сожалению, результат того, что были контейнерные площадки переполнены, мы видим сейчас - все ограждения контейнерных площадок поломаны. УК придется восстанавливать все контейнерные площадки. В том числе, дополнительно вывозить крупногабаритный мусор, который до конца они не вывезли".

Плановые проверки содержания придомовых территорий в Мурманске - регулярные. С начала года провели 70 с лишним рейдов. На руководителей управляющих организаций наложили больше 6 миллионов рублей штрафов. Четверть суммы с нарушителей взыскали.







