Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
14.09.2017 16:35

Проблему с уборкой мусора в центре Мурманска решили только после вмешательства администрации города

Любовь Дубова.

Сегодня плановому рейду сотрудников управления округа не помешал даже проливной дождь. Цель - проверить контейнерные площадки во дворах. Последние несколько недель жалобы поступали от жителей сразу нескольких улиц областного центра. Твердые бытовые отходы организация не вывозила из-за внушительных долгов управляющих компаний. Сейчас проблему урегулировали, заинтересованные стороны пришли к общему знаменателю, хотя вопросы еще есть.
Заместитель начальника Управления Октябрьского административного округа г. Мурманска Александр Боянжу: "К сожалению, результат того, что были контейнерные площадки переполнены, мы видим  сейчас - все ограждения контейнерных площадок поломаны. УК придется восстанавливать все контейнерные площадки. В том числе, дополнительно вывозить крупногабаритный мусор, который до конца они не вывезли".
Плановые проверки содержания придомовых территорий в Мурманске - регулярные. С начала года провели 70 с лишним рейдов. На руководителей управляющих организаций наложили больше 6 миллионов рублей штрафов. Четверть суммы с нарушителей взыскали.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.67
Евро = 69.1
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.