ГТРК "Мурман" - 60 лет. Сегодня рассказ о тех, кто обладает душой поэта и напористостью генерала - наши режиссеры

Яков Осетров.

Мы продолжаем рубрику, посвященную предстоящему юбилею главной телерадиокомпании региона. ГТРК "Мурман" - 60. Сегодня рассказ о тех, кто, импровизируя снятой нашими операторами картинкой, готовит материалы, собирает выпуски новостей и выдает их в эфир. Этот - не исключение. О секретах профессии "режиссер".

У школы режиссёров ГТРК "Мурман" - славная история, и многие фильмы известны далеко за пределами Заполярья. Таковы, например, программы Екатерины Воробьёвой, прославившей песни и минералы Кольского полуострова. Документалистика Феликса Шварца о героическом освоении Арктики, Северного морского пути, о том, кто и как открывал богатства Хибинских гор.

Можно бесконечно смотреть работы Анатолия Малкина и Елены Васюковой - открывшей удивительный мир древней Варзуги - с плавающими коровами и очень самобытными людьми. Весомой вехой в истории телевидения стал Олег Вязовский. Его фильмы с удовольствием пересматриваются до сих пор.

Опыт режиссёров тех лет - переняли их коллеги. Сергей Аскеров пришёл на ТВ с дипломом проектировщика морских буровых платформ.. . проектировщика морских буровых платформ. Окончив московский институт нефти и газа, собирался покорять Штокман, а когда проект завис - рискнул попробовать себя в новом деле. Занимается им уже 17 лет. Гордится новым оборудованием, открывшим простор для творчества.

Режиссер ГТРК "Мурман" Сергей Аскеров: "С появлением новой техники всё гораздо проще. И у тебя гораздо больше инструментов, чтобы сделать то, что ты хочешь - красиво, ярко, может быть сложнее - но интересней".

Екатерина Антропова трудится у нас с 2000 года. Начинала с ассистента. Стала режиссером. Телевидение не стоит на месте, - отмечает Екатерина. Меняется и формат программ, стараясь идти в ногу с темпом жизни.

Режиссер ГТРК "Мурман" Екатерина Антропова: "Это такой драйв, когда это только что сняли, быстро написали, быстро смонтировали и буквально через полчаса у нас это пошло в эфир".

У каждого режиссера, как и у журналиста, конечно, есть любимые темы, но разбираться приходится в любых. Каждую прочувствовать. Каждую - понять.

Режиссер ГТРК "Мурман" Елена Ямщикова: "Сродни любви, наверное. А любовь - это как дышать".

В прежние времена Мурманская студия - по сути - была настоящим кинопроизводством. Сегодня в центре внимания - новости, но создается и много разных тематических программ. Каждую неделю. Каждый день. Их делают и опытные мастера — Нонна Красильникова, Владимир Никитин, Оксана Скопцова. И молодое, энергичное поколение - Роман Гуменюк, Анастасия Смирнова, Татьяна Леприкон. Режиссёры уверены, что у Мурманского телевидения отличное будущее. Преданные зрители. И много новых тем.

Режиссер ГТРК "Мурман" Сергей Аскеров: "Мне хочется, чтобы мы работали, вещали - в этом объёме и даже больше - мы готовы".

Лучшие фильмы фильмы режиссёров ГТРК "Мурман" - сегодня доступны каждому. Их можно найти и посмотреть на нашем сайте - в рубрике "Хронограф".







