Жительница п. Высокий купила через Интернет несуществующую криптовалюту "биткоин"

Елена Ястребова.



Жительница п. Высокий решила подзаработать необычным способом. На одном из сайтов женщина нашла заманчивое предложение о продаже криптовалюты "биткоин". Из различных источников северянка знала, что такую валюту можно использовать для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. А еще ее можно перепродать. Списавшись с администрацией сайта, будущая покупательница договорилась о цене. Мужчина пообещал, что в самое ближайшее время "биткоины" будут у нее. Но после того, как пенсионерка перевела на указанный счет более 100 тысяч, сайт оказался заблокирован. Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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