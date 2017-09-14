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14.09.2017 17:25

Фестиваль военно-исторической реконструкции "Огненный круг" пройдет в Мурманской области

16 сентября состоится областной фестиваль военно-исторической реконструкции «Огненный круг» в рамках областного образовательного проекта «Живая история». Фестиваль проводится в целях воспитания патриотизма, популяризации истории, развития уважительного отношения к историко-культурному наследию России, формирования активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области.

Торжественное открытие Фестиваля состоится 16 сентября 2017 года в 11:00 на территории футбольного поля ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск, пр-т. Героев-североморцев, д.2).

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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