Фестиваль военно-исторической реконструкции "Огненный круг" пройдет в Мурманской области

16 сентября состоится областной фестиваль военно-исторической реконструкции «Огненный круг» в рамках областного образовательного проекта «Живая история». Фестиваль проводится в целях воспитания патриотизма, популяризации истории, развития уважительного отношения к историко-культурному наследию России, формирования активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области.



Торжественное открытие Фестиваля состоится 16 сентября 2017 года в 11:00 на территории футбольного поля ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск, пр-т. Героев-североморцев, д.2).



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/