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14.09.2017 16:55

В Печенском районе возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений

В отдел полиции по г. Заполярный ОМВД России по Печенгскому району поступило сообщение из медицинского учреждения. Житель города 1982 года рождения обратился к врачам за медицинской помощью с травмой головы.

Полицейские опросили потерпевшего и установили, что ранение ему причинил муж сестры его жены – ранее не судимый житель Заполярного 1984 года рождения.

Подозреваемый в причинении телесных повреждений был опрошен сотрудниками полиции. Мужчина рассказал, что конфликт начался возле дома, где проживает потерпевший. Он пошел за своей женой, которая находилась в гостях у сестры, и возле подъезда дома встретил свояка. Из-за давних разногласий начался спор, переросший в драку. Он схватил первое, что попалось под руку – камень, которым ударил мужа сестры супруги по голове. Дальнейшие противоправные действия пресекли очевидцы происшествия, разняв мужчин.

Согласно заключению экспертов, полученные потерпевшим травмы расцениваются как легкой степени тяжести вред здоровью, в связи с чем в отношении ранее не судимого 33-летнего жителя Заполярного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Печенгскому району)
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