Передвижная детская библиотека побывает в гостях у читателей г. Полярного

16 сентября в 17.00 Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки примет участие в праздновании Дня города в Полярном (г. Полярный, площадь Двух капитанов).

Мурманские библиотекари подготовили для юных полярнинцев увлекательное виртуальное путешествие по городам Мурманской области. Начнется путешествие со столицы Заполярья, а завершится в городе Полярном. Во время путешествие участники праздника вспомнят, чем необычны города Кольского Севера, примут участие в веселых играх, конкурсах, соревнованиях на гибкость и ловкость, а также почитают детские книги передвижной библиотеки.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области