Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
14.09.2017 15:55

В Ковдорском районе полицейские задержали двух мужчин за незаконную добычу водных биоресурсов

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский» пресекли факт браконьерства.

Двое жителей поселка Зашеек – ранее не судимый мужчина 1963 года рождения и его сын, ранее судимый за незаконную добычу водных биоресурсов мужчина 1988 года рождения, – с помощью ставной сети на реке Вандос добыли 7 экземпляров сига. Продолжить противоправные действия злоумышленники не смогли, так как были задержаны полицейскими.

По факту в отношении северян дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, орудие лова изъято.

Стоит отметить, что всего за период операции «Путина» в текущем году полицейскими возбуждено 40 уголовных дел по ст. 256 УК РФ за незаконную добычу водных биологических ресурсов, составлено 163 административных протокола. В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции у жителей Заполярья изъято 136 орудий лова, которые в дальнейшем будут уничтожены.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УЭБиПК УМВД России по Мурманской области)
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.67
Евро = 69.1
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.