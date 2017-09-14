В Ковдорском районе полицейские задержали двух мужчин за незаконную добычу водных биоресурсов

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский» пресекли факт браконьерства.

Двое жителей поселка Зашеек – ранее не судимый мужчина 1963 года рождения и его сын, ранее судимый за незаконную добычу водных биоресурсов мужчина 1988 года рождения, – с помощью ставной сети на реке Вандос добыли 7 экземпляров сига. Продолжить противоправные действия злоумышленники не смогли, так как были задержаны полицейскими.

По факту в отношении северян дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, орудие лова изъято.

Стоит отметить, что всего за период операции «Путина» в текущем году полицейскими возбуждено 40 уголовных дел по ст. 256 УК РФ за незаконную добычу водных биологических ресурсов, составлено 163 административных протокола. В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции у жителей Заполярья изъято 136 орудий лова, которые в дальнейшем будут уничтожены.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УЭБиПК УМВД России по Мурманской области)