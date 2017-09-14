За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия

13 сентября 2017 года примерно в 16 часов 50 минут в Мурманске на проспекте Ленина водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21041» при повороте налево, не предоставил преимущества в движении транспортному средству, которое двигалось во встречном направлении без изменения направления движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Вольво».

В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21041», мужчина 57 лет обслужен амбулаторно и пассажир этого же транспортного средства, женщина 38 лет госпитализирована.

13 сентября 2017 года около 20 часов 20 минут в Мурманске на проспекте Кольском, водитель общественного транспорта «МАЗ» в результате торможения допустил падение пассажира. В результате происшествия 70-летняя женщина обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1671 нарушений Правил дорожного движения.

38 нарушений допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержан 1 водитель.

Выявлено 3 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1248 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 29 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области