Некоммерческие неправительственные организации приглашают принять участие в конкурсе грантов Президента Российской Федерации

Фонд президентских грантов объявил о проведении второго в 2017 году конкурса среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Фонд конкурса составляет более 4,5 миллиардов рублей.
С 16 августа по 29 сентября принимаются заявки. Условия и порядок проведения конкурса определены положением о конкурсе.
На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям:
• социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
• охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
• поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
• поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
• поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
• поддержка проектов в области культуры и искусства;
• сохранение исторической памяти;
• защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;
• охрана окружающей среды и защита животных;
• укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
• развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
• развитие институтов гражданского общества.
В помощь заявителям фондом подготовлены методические материалы по заполнению заявки и подготовке бюджета.
Конкурс проводятся Фондом президентских грантов в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 года № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области