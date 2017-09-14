Некоммерческие неправительственные организации приглашают принять участие в конкурсе грантов Президента Российской Федерации

Фонд президентских грантов объявил о проведении второго в 2017 году конкурса среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Фонд конкурса составляет более 4,5 миллиардов рублей.

С 16 августа по 29 сентября принимаются заявки. Условия и порядок проведения конкурса определены положением о конкурсе.

На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям:

• социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

• охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

• поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

• поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

• поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

• поддержка проектов в области культуры и искусства;

• сохранение исторической памяти;

• защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;

• охрана окружающей среды и защита животных;

• укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

• развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

• развитие институтов гражданского общества.

В помощь заявителям фондом подготовлены методические материалы по заполнению заявки и подготовке бюджета.

Конкурс проводятся Фондом президентских грантов в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 года № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».



Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области