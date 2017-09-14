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14.09.2017 14:55

Житель п. Никель осужден к реальному лишению свободы за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы

Прокуратурой Печенгского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя п. Никель С., который судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.314 УК РФ – злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, в июле 2013 года подсудимый за совершение трех преступлений был осужден к наказанию в виде лишения свободы с последующим ограничением свободы.
После отбывания наказания в виде лишения свободы мужчина был поставлен на учет в органе внутренних дел и ознакомлен с возложенными на него судом ограничениями, в том числе с запретом покидать место жительства в определенное время суток.
Однако указанное ограничение С. не соблюдал. В ходе отбывания наказания он неоднократно задерживался полицией в нетрезвом состоянии в общественных местах, в том числе в то время, когда он, согласно решению суда, должен был находиться дома.
Согласившись с позицией государственного обвинения, суд назначил подсудимому наказание в виде 6 месяцев лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.


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