Житель п. Никель осужден к реальному лишению свободы за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы

Прокуратурой Печенгского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя п. Никель С., который судом признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.314 УК РФ – злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, в июле 2013 года подсудимый за совершение трех преступлений был осужден к наказанию в виде лишения свободы с последующим ограничением свободы.

После отбывания наказания в виде лишения свободы мужчина был поставлен на учет в органе внутренних дел и ознакомлен с возложенными на него судом ограничениями, в том числе с запретом покидать место жительства в определенное время суток.

Однако указанное ограничение С. не соблюдал. В ходе отбывания наказания он неоднократно задерживался полицией в нетрезвом состоянии в общественных местах, в том числе в то время, когда он, согласно решению суда, должен был находиться дома.

Согласившись с позицией государственного обвинения, суд назначил подсудимому наказание в виде 6 месяцев лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.



Прокуратура Мурманской области