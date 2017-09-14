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14.09.2017 15:10

Школьники н.п. Оленья Губа узнали историю казачества на Руси

В Сельской библиотеке н.п. Оленья Губа библиотекари рассказали старшеклассникам историю казачества на Руси.

Юные северяне узнали о зарождении казачества от Великой степи до атаманов-первопроходцев Ермака Тимофеевича и Хабарова. Участники встречи вспомнили о подвигах казаков и познакомились с их обычаями. Школьникам объяснили, что современное казачество ориентируется на традиции прошлого поколения, растёт количество казачьих учебных заведений и возрождается казачье искусство.


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