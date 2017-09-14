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14.09.2017 13:29

В мурманском морском торговом порту снова перегружают тяжелую технику для строительства Кольской верфи

Морским и железнодорожным транспортом в порт доставляются большегрузные самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, а также жилые модули для строителей. Вес отдельных машин превышает 50 тонн. Поэтому мурманские портовики применяют для погрузочно-разгрузочных работ спаренную работу двух портальных кранов «Кондор» грузоподъемностью 40 тонн каждый.
Затем часть грузовиков переезжает в район села Белокаменка своим ходом, а бульдозеры, экскаваторы и жилые модули доставляются к месту строительных работ на специальных автомобильных платформах.
Логистическим оператором доставки техники и оборудования для строителей Кольской верфи выступает компания АО «НЭК», которая более 25 лет оказывает подобные услуги при реализации новых проектов в нефтегазовой отрасли.
«Мы не случайно выбрали ПАО «Мурманский морской торговый порт» в качестве партнера по обработке грузов для проекта «Кольская верфь». Высокая квалификация мурманских портовиков, а также наличие на предприятии удобных подъездных железнодорожных путей и производительной перегрузочной техники позволяет выполнять все логистические операции точно в намеченные сроки», - отмечает ведущий координатор проекта компании АО «НЭК» Роман Дубов.
За период с июня 2017 года на территории Мурманского морского торгового порта произведена выгрузка более 20 единиц большегрузной техники и около трех десятков жилых модулей общим весом почти 500 тонн.
Для справки: «Кольская верфь» - проект создания по инициативе компании «НОВАТЭК» центра строительства крупнотоннажных морских сооружений для нефтегазовой отрасли в районе сельского поселения Белокаменка, на Западном берегу Кольского залива Баренцева моря.
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