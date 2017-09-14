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14.09.2017 14:40

Продолжается прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля «Уникум»

В Мурманской области проходит региональный этап Всероссийского фестиваля «Уникум». Ежегодный фестиваль «Уникум» проводится под патронатом Министерства культуры Российской Федерации среди детских школ искусств, детских художественных школ.

Цель Фестиваля - выявление и поддержка одаренных детей России в области изобразительного, декоративно-прикладного и фотоискусства. Тема фестиваля - «Новое в жизни российских регионов глазами юных художников и фотохудожников».
В фестивале могут принять участие дети в возрасте от 10 до 14 лет.
Победитель I этапа получит право принять участие во II (заочном) этапе Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум».
Финалисты будут приглашены в ноябре 2017 года в Санкт-Петербург для презентации своих работ и ознакомления с культурно-историческим наследием города. В рамках финала пройдут мастер-классы и творческие лаборатории, встречи с ведущими специалистами в области изобразительного, декоративно-прикладного и фотоискусства, культурно-познавательные и экскурсионные программы.
Для участия в региональном этапе фестиваля необходимо направить заявки на участие и авторские работы до 20 сентября 2017 года в региональный оргкомитет фестиваля по электронному адресу umo-mmu@mail.ru.
Ознакомиться с Положением о проведении регионального этапа Всероссийского фестиваля «Уникум» и условиями участия можно на сайте Комитета по культуре и искусству Мурманской области в разделе Документы / «Приказы Комитета».
Контактное лицо в Комитете по культуре и искусству Мурманской области  - Лузина Наталья Станиславовна, тел. (815 2) 486394.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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