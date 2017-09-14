Прокуратурой г.Кандалакши выявлен факт трудоустройства гражданина без оформления трудового договора

Прокуратурой г.Кандалакши проведена проверка исполнения трудового законодательства, в ходе которой выявлен факт трудоустройства гражданина без оформления трудового договора.

В нарушение требований трудового законодательства, индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по розничной продаже продуктов питания – суши, не заключил трудовой договор с лицом, выполнявшим трудовые функции повара.

Учитывая, что неоформленные трудовые отношения не включаются в стаж и период работы у работодателя, данный факт влечет за собой не только нарушений трудовых прав, но и отсутствие социального страхования и пенсионного обеспечения работника.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокурором города в адрес предпринимателя внесено представление. Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении работодателя дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора).

Исполнение требований представления находится на контроле в прокуратуре города.



Прокуратура Мурманской области