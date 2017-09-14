В мурманской исправительной колонии прошёл День открытых дверей для родных и близких осужденных

Сотрудники воспитательного отдела мурманской исправительной колонии строгого режима №17 провели очередной «День открытых дверей» для родных и близких осужденных, отбывающих наказание в данном учреждении.

Сопровождающие посетителей сотрудники колонии провели для гостей экскурсию по учреждению. Родственники побывали в столовой, пекарне колонии, где они могли оценить санитарное состояние помещений и попробовать свежий хлеб. Большой интерес у участников мероприятия вызвало посещение производственных участков - швейного и столярного цехов. Все присутствующие смогли также по достоинству оценить обширный библиотечный фонд учреждения.

Во время экскурсии сотрудники колонии подробно рассказали гражданам о нормах материально-бытового обеспечения осужденных, их трудоустройстве, возможности получения осужденными общего и профессионального образования, порядке предоставления условно-досрочного освобождения.

День открытых дверей по традиции завершился совместным чаепитием в клубе учреждения, где родственники смогли в неформальной обстановке пообщаться со своими родными и близкими.

Подобные мероприятия являются неотъемлемой частью воспитательной работы с осужденными. Данные встречи проводятся для выполнения одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой – сокращением рецидива преступлений. Для её решения необходимо помочь осужденным сохранить социальные связи, адаптироваться в жизни на свободе.







/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/



