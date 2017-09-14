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14.09.2017 17:10

В мурманской исправительной колонии прошёл День открытых дверей для родных и близких осужденных

Сотрудники воспитательного отдела мурманской исправительной колонии строгого режима №17 провели очередной «День открытых дверей» для родных и близких осужденных, отбывающих наказание в данном учреждении.
Сопровождающие посетителей сотрудники колонии провели для гостей экскурсию по учреждению. Родственники побывали в столовой, пекарне колонии, где они могли оценить санитарное состояние помещений и попробовать свежий хлеб. Большой интерес у участников мероприятия вызвало посещение производственных участков - швейного и столярного цехов. Все присутствующие смогли также по достоинству оценить обширный библиотечный фонд учреждения.
Во время экскурсии сотрудники колонии подробно рассказали гражданам о нормах материально-бытового обеспечения осужденных, их трудоустройстве, возможности получения осужденными общего и профессионального образования, порядке предоставления условно-досрочного освобождения.
День открытых дверей по традиции завершился совместным чаепитием в клубе учреждения, где родственники смогли в неформальной обстановке пообщаться со своими родными и близкими.
Подобные мероприятия являются неотъемлемой частью воспитательной работы с осужденными. Данные встречи проводятся для выполнения одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой – сокращением рецидива преступлений. Для её решения необходимо помочь осужденным сохранить социальные связи, адаптироваться в жизни на свободе.

 

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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