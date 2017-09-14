"Вспышка". В заполярной столице состоится городской фотоквест

Оксана Войтенко.

В Молодежном центре творчества и социальной адаптации пройдет городской фотоквест "Вспышка". Пропаганда активного образа жизни, развитие творческих способностей среди молодежи - цель мероприятия.

Выявить молодых талантливых фотографов, привлечь внимание молодежи к фотографии как к виду современного искусства и многое другое -такую задачу ставят перед собой организаторы Фотоквеста. Для участия в мероприятии необходимо сформировать команду из пяти человек, выбрать капитана. Приглашается молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.

Победители будут награждены дипломами и призами.

Заявку на участие необходимо подать до 20 сентября на сайте молодежь51.рф.

23 сентября с 14:00 до 20:30, ул. Маклакова-25 "Молодежный центр творчества и социальной адаптации".