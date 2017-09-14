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14.09.2017 13:25

Мурманская область примет участие в "Кроссе Наций". О готовности к проведению всероссийских соревнований рассказали на пресс-конференции

Анастасия Русинова.

Всероссийский день бега — одно из масштабных по количеству участников и географическому охвату спортивных мероприятий. В этом году в нем примут участие 84 региона России. По стране уже заявлено 440 тысяч человек. Мурманская область среди первых с 2004 года. Дистанции разные - от 100 метров до 12 километров. Старт "Кросса Наций" ровно в полдень в субботу, 16 сентября.
Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наталья Марковина: "В этом году соревнования пройдут в субботу 16 сентября, в Долине Уюта и также еще в 14 муниципальных образованиях. И мы планируем в этом году, ожидаем, что на старт по области выйдет около 5 тысяч участников".
В соревнованиях могут принять участие все желающие. Главное требование организаторов — медицинский допуск. Предусмотрены дистанции для детей, пенсионеров, людей с ограниченными физическими возможностями здоровья. В отдельной номинации - скандинавская ходьба. Все спортивные комплексы к проведению "Кросса Наций" готовы.
Директор ГАУМО ЦСП Владимир Лебедев: "Спортивные трассы, по которым будут проходить мероприятия, соответственно указателями, чтобы участники не ушли с дистанции. Кроме этого, проведена большая подготовительная работа, связанная с подготовкой подъездных путей, с обеспечением мер общественной безопасности".
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