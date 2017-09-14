По иску прокуратуры Североморска прекращена реализация табачной продукции

Саровским городским судом Нижегородской области рассмотрено заявление, предъявленное прокуратурой города Североморска в интересах неопределенного круга лиц к организации о признании торговли табачными изделиями незаконной и прекращении такой торговли.

Поводом для обращения прокурора с иском в суд послужил факт реализации ответчиком в нарушение требований закона табачной продукции на расстоянии менее 100 метров от границ территории детского сада в одном из магазинов п. Сафоново-1.

По результатам рассмотрения указанного заявления требования прокуратуры ответчиком удовлетворены в добровольном порядке, реализация табачной продукции прекращена.

Прокуратура Мурманской области

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