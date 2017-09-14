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14.09.2017 12:10

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота завершил переход к архипелагу Новосибирских островов

Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота,  возглавляемый большим противолодочным кораблём «Североморск», завершил переход к архипелагу Новосибирских островов и занял места якорных стоянок в заливе Стахановцев Арктики.
В настоящее время суда обеспечения готовятся к передаче грузов, доставленных для нужд личного состава тактической группы Северного флота, дислоцированной на острове Котельный, а личный состав боевых кораблей начал подготовку к учению по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации.
Шестой арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. Он проходит под флагом командующего Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вице-адмирала Олега Голубева.
В составе отряда – большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога», суда обеспечения: танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-164. 9 сентября в состав отряда кораблей и судов Северного флота вошло гидрографическое судно «Сенеж».
Часть маршрута в ледовоопасных районах проливов Матисена и Вилькицкого  моряки-североморцы преодолевали в сопровождении атомного ледокола «Вайгач» Госкорпорации Росатом.
За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 2000 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, прошли Енисеем до порта Диксон, где приняли участие в межвидовом учении по защите важных промышленных объектов, а также впервые в истории современного российского флота осуществили высадку подразделений арктической мотострелковой бригады Северного флота с борта БДК «Кондопога» на самую северную часть Евразийского континента – мыс Челюскин.


/Пресс-служба Северного флота/
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