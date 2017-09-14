Соревнования по легкой атлетике пройдут в Апатитах

Оксана Войтенко.

17 сентября в Апатитах состоятся соревнования по легкой атлетике в зачет городской комплексной Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений.

В 10:00 начнется торжественная церемония открытия Спартакиады-2017. Старт соревнованиям по бегу будет дан в 10:15.

Для того, чтобы принять участие в соревнованиях, нужно направить представителя команды на мандатную комиссию, она состоится сегодня - 14 сентября в 17:30 в Комитете по ФКиС (ул. Победы-4) с заявками об участии. Положение о Спартакиаде размещено на сайте http://www.skitown.ru.

Напомним, мероприятие пройдет в г. Апатиты 17 сентября на беговых дорожках стадиона ДЮСШ "Олимп" (ул. Фестивальная-21).

Начало в 10 часов.