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14.09.2017 12:55

Областной художественный музей приглашает мурманчан на персональную выставку заслуженного художника России Николая Ковалёва

15 сентября в 17.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13, III этаж) состоится торжественное открытие персональной выставки «Ощущение города» заслуженного художника России Николая Ковалёва. 

Николай Николаевич Ковалёв – живописец, график, писатель, поэт, член Союза художников РСФСР, заслуженный художник России, член Союза писателей России. Он родился в Ставрополе, а после окончания Академии художеств в 1967 году приехал в Мурманск. 

Художник сотрудничал с крупнейшими издательствами Москвы и Ленинграда, а также Мурманским книжным издательством в оформлении нескольких десятков взрослых и детских книг. Николай Ковалев работает во всех техниках графики: акварель, гуашь, уголь, линогравюра и литография. В начале 1980-х годов начал заниматься живописью. Для стиля художника характерен минимализм, скупость выразительных средств и экспрессивность. Сюжеты картин автор черпает из жизни. Многие его работы, посвященные Мурманску, напоминают пленэрные зарисовки. Другая его любимая тема – деревенская.

Николай Николаевич также пишет стихи, является автором публицистических и искусствоведческих статей, эссе, мемуаров. Он является автором сборников стихов «Судьба в рассрочку», «Снега времен упадка», «Ноябрьское счастье», искусствоведческого эссе «Изобразительное искусство Мурмана» и книги воспоминаний «В продолжение любви».

Экспозиция, посвящённая 80-летию художника, будет включать в себя более 80 живописных и графических произведений.

Выставка будет работать до 15 октября.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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