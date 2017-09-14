Минно-тральная группа Кольской флотилии обеспечила вывод надводных сил из пунктов базирования Северного флота

Сегодня две минно-тральные группы Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе базовых тральщиков «Ядрин», «Коломна», «Ельня» и «Полярный» обеспечили вывод надводных сил из пунктов базирования флота.

Вывод сил из-под удара условного противника из баз флота осуществлялся с применением аэрозольной маскировки военных объектов, расположенных в бухтах Кольского залива.

В главной базе Северного флота Североморске дымопуск осуществлялся с территории военных городков соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей Северного флота. При этом были строго учтены погодные условия, скорость и направление ветра. Таким образом, гражданские объекты не подверглись воздействию дымов и небо над самим городом Североморском оставалось чистым. Применённые при аэрозольной маскировке дымовые смеси являются нейтральными и неопасными для здоровья человека в образуемых концентрациях. О возможности проведения аэрозольной маскировки в Североморске органы местного самоуправления были заблаговременно уведомлены установленным порядком.

С целью вывода из-под удара условного противника главную базу Северного флота покинули тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков». Из Полярного вышли малые ракетные корабли «Рассвет» и «Айсберг», а также малые противолодочные корабли «Снежногорск», «Брест» и «Юнга».

Корабли прошли по протраленному в Кольском заливе фарватеру за тральщиками и вышли в районы рассредоточения в Баренцевом море.

После прибытия в назначенные районы экипажи кораблей отработали мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде.

Вывод надводных сил из-под удара условного противника – первый практический элемент начавшегося на Северном флоте зачетного учения группировки разнородных сил, которое проходит под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова. В ходе него особое внимание уделяется отработке скрытности, слаженности действий экипажей кораблей и безопасности маневрирования при прохождении узкостей.

Пресс-служба Северного флота