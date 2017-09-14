Оплата задолженности стала простой, быстрой и удобной

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области напоминает жителям области, что на официальном интернет-сайте Управления http://www.r51.fssprus.ru в разделе «Сервисы» работает «Банк данных исполнительных производств».

Владельцы мобильных устройств с операционной системой «Android», «iOS» и «Windows Phone» могут бесплатно скачать приложение «ФССП» в официальных электронных магазинах приложений «Play Маркет» (Google Play), «App Store» и «Windows Store» для работы с «Банком данных исполнительных производств» на сайте Управления.

Вышеуказанный функционал позволяет осуществлять проверку на предмет наличия или отсутствия задолженности как у физических, так и юридических лиц. Также данный ресурс позволяет оплатить долги через систему электронных платежей или сформировать и распечатать квитанцию для оплаты долга через банк. Оплата задолженности также возможна с использованием банковских приложений для мобильных устройств.

Контроль наличия задолженности с использованием «Банка данных исполнительных производств» позволит своевременно оплатить имеющийся долг и избежать возможных негативных последствий.

Сервис «Банк данных исполнительных производств» является общедоступным, не требует регистрации и позволяет оформить подписку на уведомление при возбуждении исполнительного производства.

Оплатить задолженность можно как в отделах судебных приставов (по месту регистрации), так и в банках или через платежные терминалы. Также для оплаты задолженности можно воспользоваться электронными системами оплаты без посещения структурных подразделений Управления.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области