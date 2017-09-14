Город образцового быта. В Кировске завершается первый этап по установке новых мусорных контейнеров наземного типа

Кировск делает еще один шаг на пути к званию "Город образцового быта". Завершается первый этап по установке новых мусорных контейнеров наземного типа.

Работы по монтажу новых мусорных контейнеров подходят к завершению. Пока речь идет о полной подготовке к эксплуатации 30 баков, каждый из которых емкостью 3 куба, против 0,75, которые вмещаются в один старого образца. Всего на Кировск закуплено 103 контейнера, 75 из которых уже поступили. Монтироваться они будут поэтапно. Как раз сейчас завершается первый этап. Подрядчики уже приступили к облицовке баков. Сигналом к началу эксплуатации новых контейнеров для горожан станет исчезновение с придомовых территорий емкостей для мусора старого образца. А между тем водители "Чистого города" вовсю отрабатывают навыки обращения с новой техникой, которой предстоит обслуживать эти чудо-мусорки. Процесс забора мусора из такого бака достаточно кропотливый, пока занимает минут 15-20. Чтобы справляться быстрее, водитель будет ездить с помощником.

Водитель компании ООО "Чистый город" Роман Сыроватко: "Хорошая машина, хорошая техника, импортный манипулятор стоит, очень замечательный, двигатель. А там по ходу посмотрим, она себя поведет. - Чего опасаетесь? - А нечего опасаться, чего мы можем опасаться? Больше всего опасаемся, чтобы наши жители Кировска в этот бак не кидали крупногабаритный мусор. Вот этого больше всего опасаюсь".

Конкретно эта 16-кубовая машина стандарта "Евро-4" закуплена городом. А на подходе еще одна такая же по функционалу, но 22-кубовая, приобретенная самим "Чистым городом".

И.о. генерального директора ООО "Чистый город" Алена Гусева: "Данная машина приступит к исполнению обязанностей буквально на этой неделе или в начале следующей. Все зависит от установки необходимого количества контейнеров. Чтобы она уже могла в полный объем работать. Наша же машина приедет в конце сентября. И, я думаю, будут работать в 2 смены. Маршруты у нас уже составлены, водители проинструктированы".

И не просто проинструктированы, а прошли стажировку и готовы к исполнению не совсем новых, но несколько иных служебных обязанностей. Пока контейнеры нового образца появятся только на улицах Кировска. Жителей микрорайона Кукисвумчорр, а также Коашвы и Титана изменений в этом плане в текущем году не ждёт. Но уже есть коммерческие предложения по обеспечению этих населенных пунктов подобными новинками. И теперь всё зависит от возможностей бюджета.

И.о. генерального директора ООО "Чистый город" Алена Гусева: "Пока идет монтаж и доустановка данных контейнеров. Просьба к жителям - все-таки немножко потерпеть и пользоваться пока еще нынешними металлическими контейнерами. Только тогда, когда они будут убраны полностью с дворовых площадок в Кировске, тогда уже можно приступать к заполнению новых, вот таких красивых контейнеров. И еще одна просьба - не забывать, что машина все-таки габаритная. Свой транспорт в течение всего периода - летнего, осеннего, зимнего, весеннего - не парковать вблизи данных баков".