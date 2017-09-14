Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
14.09.2017 10:55

В Мурманской области форум «Точка входа» открывает мероприятия федеральной программы «Ты – предприниматель»

Программа развития молодежного предпринимательства «Ты – предприниматель» – это комплекс мероприятий информационного, образовательного и консультационного характера, реализуемых профессиональной командой федеральных и региональных менторов и тренеров. Этот проект успешно реализуется правительством Мурманской области начиная с 2014 года.

Основной целью программы является популяризация предпринимательской деятельности в молодежной среде. Проект осуществляется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства экономического развития Российской Федерации. 

Для участия в образовательных сессиях программы «Ты – предприниматель» необходимо пройти регистрацию. 

Программа одинаково интересна как действующим предпринимателям, так и тем, кто только планирует открыть свое дело. Участниками программы могут стать жители Мурманской области в возрасте от 14 до 30 лет включительно. 

Стартом программы в Мурманской области станет форум «Точка входа». 

«Точка входа» – это отборочный этап для получения бизнес-образования. Для участия в форуме необходимарегистрация.

Время проведения форума «Точка входа»:

19 сентября в 12.30 – Мурманский арктический государственный университет (г. Мурманск, ул. Егорова, 15, актовый зал).

20 сентября в 12.00 – Мурманская академия экономики и управления (г. Мурманск, ул. Полярной правды, 8, аудитория 402).

Более подробную информацию о предстоящих мероприятиях федеральной программы «Ты – предприниматель» можно получить по телефону (8152) 605-585, а также в Центре поддержки предпринимательства Мурманской области по телефону: (8152) 410-744. 

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.67
Евро = 69.1
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.