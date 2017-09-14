В Мурманской области форум «Точка входа» открывает мероприятия федеральной программы «Ты – предприниматель»

Программа развития молодежного предпринимательства «Ты – предприниматель» – это комплекс мероприятий информационного, образовательного и консультационного характера, реализуемых профессиональной командой федеральных и региональных менторов и тренеров. Этот проект успешно реализуется правительством Мурманской области начиная с 2014 года.

Основной целью программы является популяризация предпринимательской деятельности в молодежной среде. Проект осуществляется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства экономического развития Российской Федерации.

Для участия в образовательных сессиях программы «Ты – предприниматель» необходимо пройти регистрацию.

Программа одинаково интересна как действующим предпринимателям, так и тем, кто только планирует открыть свое дело. Участниками программы могут стать жители Мурманской области в возрасте от 14 до 30 лет включительно.

Стартом программы в Мурманской области станет форум «Точка входа».

«Точка входа» – это отборочный этап для получения бизнес-образования. Для участия в форуме необходимарегистрация.

Время проведения форума «Точка входа»:

19 сентября в 12.30 – Мурманский арктический государственный университет (г. Мурманск, ул. Егорова, 15, актовый зал).

20 сентября в 12.00 – Мурманская академия экономики и управления (г. Мурманск, ул. Полярной правды, 8, аудитория 402).

Более подробную информацию о предстоящих мероприятиях федеральной программы «Ты – предприниматель» можно получить по телефону (8152) 605-585, а также в Центре поддержки предпринимательства Мурманской области по телефону: (8152) 410-744.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /