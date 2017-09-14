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14.09.2017 10:07

Теплоход "Капитан Данилкин" начал движение от острова Котельный архипелага Новосибирские острова в порт Мурманск

Теплоход "Капитан Данилкин", который был зафрахтован у Мурманского морского пароходства, начал движение от острова Котельный архипелага Новосибирские острова в порт Мурманск.

Как сообщают в пресс - службе СФ, на борту судна находятся 83 двадцатитонных транспортных контейнера, в которых экологический взвод Северного флота уложил спрессованную бочкотару и другой металлолом, собранный на арктическом острове. Общий вес загруженного металлолома составил более 1000 тонн. Он будет доставлен на материк для утилизации.
С Котельного также была погружена техника, неизрасходованные горюче-смазочные материалы в таре, которые использовались в ходе работы экологического взвода Северного флота на острове.
В начале сентября теплоход "Капитан Данилкин" доставил на остров Котельный продовольствие, вещи и строительные материалы в рамках навигационного завоза зимовочных запасов в подразделения и части Северного флота.

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