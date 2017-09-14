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14.09.2017 11:10

В Кандалакше ребята из отряда ЮИД провели дорожную викторину для водителей

С наступлением нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции возобновили посещение школ региона. Инспекторы ГИБДД проводят с учениками беседы о безопасном поведении на дороге, в общественном транспорте и автомобиле, Правилах дорожного движения и ответственности за их нарушение. Нередко вместо бесед в классе инспекторы и ребята проводят мероприятия на улице, чтобы дети могли не только повторить ПДД, но и поделиться своими знаниями с горожанами. Так, например, в Кандалакше сотрудники ГАИ провели профилактическое мероприятие «Дорожная викторина для водителей». Помогали им в этом ЮИДовцы одной из городских школ.

Местом проведения акции выбрали крупную городскую парковку. Юные инспекторы движения проводили экспресс-викторину с водителями. Автолюбителям задавали разные вопросы с несколькими вариантами ответа, например о том, можно ли во время движения в автомобиле водителю пользоваться сотовым телефоном, кто должен быть пристегнут ремнем безопасности во время движения и о том, каким образом водитель должен информировать других участников дорожного движения о намерениях совершить левый или правый поворот. Каждому участнику викторины, давшему правильный ответ, ЮИДовцы дарили наклейку на заднее стекло, подтверждающую, что водитель этой машины знает ПДД.
После окончания викторины инспектор проводил профилактические беседы с каждым автовладельцем и вручал памятки и буклеты.


УГИБДД УМВД России по Мурманской области
(по информации ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский»)
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