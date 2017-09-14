Экзамены в 9 классах в Мурманской области прошли без технологических сбоев и нарушений

Согласно расписанию проведения основного государственного экзамена в дополнительный период 13 сентября прошли экзамены у девятиклассников. Выпускники сдавали химию, информатику и ИКТ, обществознание и географию. Эти предметы участники сдают по выбору.

Для контроля за ходом проведения экзаменов в пунктах их проведения присутствовали общественные наблюдатели и специалисты Министерства образования и науки Мурманской области.

В настоящее время экзаменационные работы участников экзаменов находятся на стадии обработки. Результаты будут объявлены не позднее 19 сентября. Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами возможно в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов.

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