Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
14.09.2017 10:10

Экзамены в 9 классах в Мурманской области прошли без технологических сбоев и нарушений

Согласно расписанию проведения основного государственного экзамена в дополнительный период 13 сентября прошли экзамены у девятиклассников. Выпускники сдавали химию, информатику и ИКТ, обществознание и географию. Эти предметы участники сдают по выбору. 

Для контроля за ходом проведения экзаменов в пунктах их проведения присутствовали общественные наблюдатели и специалисты Министерства образования и науки Мурманской области.

В настоящее время экзаменационные работы участников экзаменов находятся на стадии обработки. Результаты будут объявлены не позднее 19 сентября. Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами возможно в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.67
Евро = 69.1
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.