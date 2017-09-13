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13.09.2017 19:00

Страшная находка в Североморске. Местный житель обнаружил труп новорожденного ребенка

Артем Дашевский.

Страшная находка в Североморске. Сегодня утром в районе дома №29 по улице Пионерской местный житель, гуляя с собакой, обнаружил труп новорожденного ребенка. Мальчик лежал в кустах с неподъездной стороны здания. Тело было завернуто в полиэтиленовый пакет. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, следователи и эксперты. Территорию оцепили.
И. о. руководителя СО по ЗАТО СУ СК России по Мурманской области Александр Кисляков: "В данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза трупа новорожденного с целью установления причины смерти, а также данности ее наступления".
Следователи выясняют и уточняют все обстоятельства произошедшего. Проводятся опросы очевидцев. Сейчас важна любая информация. По факту обнаружения тела ребенка продолжается процессуальная проверка.
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