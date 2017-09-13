В Мурманской области завершается ремонт на федеральных трассах региона

Владимир Волков, Светлана Деменева.

Ремонтные работы на дорогах региона заканчиваются. В том числе, на федеральной трассе "Кола". Сезон из-за поздней весны оказался коротким. Но сделано 137 километров полотна - это почти треть от общего числа дорог федерального подчинения.

Это лето запомнилось автолюбителям, которые часто ездят по "Ленинградке" достаточно частыми пробками. Сезон, из-за поздней весны, оказался коротким. Работы шли сразу на пяти участках, где нужно было организовать реверсивное движение. Сейчас осталось 2 точки. Недалеко от Мончегорска и в районе Ковдора. Под Мончегорском идет укладка дорожного полотна. Проезд затруднен и его регулируют в ручном режиме.

Старший прораб компании-подрядчика Роман Сидоров: "Устраивать объезды не всегда возможно и очень дорого. На сегодняшний день решение такое, что пропускать на одну полосу - пропускать движение по левой или по правой стороне".

Дорожники говорят - было недопонимание у некоторых водителей. Но большинство все-таки хотят ездить по хорошей трассе. Участки ее то там, то здесь выходят из строя. Альтернативной дороги нет. Технологически по только что уложенному асфальту ездить нельзя.

Блиц-опрос: "Терпимо, минут 5 стоим. Качество асфальта устраивает. Лучше, чем тут было. Пускай делают дорогу, кончено, подождем. Ничего страшного".

В этом году закончилась реконструкция трассы от Салмиярви до Королевства Норвегия. Отремонтирован подъезд к КПП Борисоглебск и другие участки. Это 26 процентов от общего количества дорог федерального подчинения. При этом, асфальт теперь кладут не совсем обычный.

Заместитель начальника отдела контроля качества мурманского филиала ФКУ УПРДОР "Кола" Александр Хижук: "Это щебеночн-мастичный асфальтобетон, который служит намного долговечнее бывшей асфальтобетонной смеси. Межремонтный срок данного покрытия будет намного выше".

Все ремонтные работы должны закончится до 1 ноября. Асфальт успеют положить пока на улице плюс. На следующий сезон уже есть планы - начнется двухлетняя масштабная реконструкция дороги на аэропорт, где будут многоуровневые развязки и путепровод.







