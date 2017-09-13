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13.09.2017 18:50

Возбуждено уголовное дело в отношении северянки, подозреваемой в незаконном лишении свободы малолетней

Алексей Елкин.

По версии следствия, в понедельник мама, лишенная родительских прав, незаконно забрала свою дочь из детского сада и привела девочку домой. По информации прокуратуры, в тот же день с заявлением в правоохранительные органы обратился отец, воспитывающий ребенка, и указавший, что из дошкольного учреждения дочь забрали без его ведома. В итоге девочку отцу вернули полицейские, а  расследование уголовного дела продолжается. Прокуратурой проведена проверка и внесено представление. Вопрос поставлен о недопущении подобных ситуаций в будущем и привлечении виновных к ответственности.
Старший помощник прокурора Первомайского округа г. Мурманска Екатерина Власова: "В рамках проверки внимание было уделено именно той ситуации, в которой воспитатель не проявила должной предусмотрительности, и мама могла беспрепятственно забрать дочь из детского сада. Представление рассматривается комитетом по образованию администрации г. Мурманска, поскольку комитет является учредителем данного детского сада".
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