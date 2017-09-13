Заполярная кардиохирургия поднялась на новую ступень. Медики из областной больницы провели уникальную операцию и подарили пациенту вторую жизнь

Юлия Палеева.

Кардиохирурги областной больницы провели уникальную операцию на сердце. Случай единичный, точнее, таких всего 10 на сотню. Для подавляющего большинства диагноз – приговор. Как правило, мы слышим о проведении подобных операций в клиниках федерального уровня. Поэтому можно смело сказать - этот опыт ставит заполярную кардиохирургию на новую ступень развития.

Доктор Иванов прогуливается со своим уникальным пациентом по коридорам областной больницы. Экстренная госпитализация с диагнозом тяжелой патологии тромбоэмболии, с тромбом в левом предсердии. В 90 случаев из 100 – внезапная смерть. Везти в федеральный центр, приглашать специалистов – потеря времени, а, значит, жизни. Молниеносное решение – оперировать сразу, на месте. Через шесть часов – сердце забилось в ритм.

Пациент Областной больницы им. Баяндина Сергей Андронов: "Если не доверять, то нечего здесь делать. Мурманск – это Мурманск. У нас везде есть хорошие врачи, есть областная, городская, "Пироговка".

За плечами молодого талантливого хирурга учеба в Петрозаводске, работа в Петербурге и возвращение в родной Мурманск. Здесь, говорит, горизонты шире, северная столица грешит коммерциализацией. Профессию выбирал по призванию. Чтобы пациенты снова улыбались, нужны золотые руки.

Сердечно-сосудистый хирург Областной больницы им. Баяндина Григорий Иванов: "Общение, правильный настрой пациента и твердое знание того, что ты делаешь, опыт. Я планирую оставаться здесь, нарабатывать и свои навыки, помогать людям. У нас хорошая клиника и уровень хороший. Можем выполнять довольно сложные операции здесь в нашей больнице".

Обязанности заведующего отделением кардиохирургии сегодня исполняет Видади Эфендиев. По приглашению главврача приехал из Новосибирска, одного из ведущих научно-исследовательских институтов страны - института патологии кровообращения им. академика Мешалкина. Практикующий хирург и научный сотрудник намерен остаться в Заполярье надолго.

Исполняющий обязанности заведующего отделением кардиохирургии Областной больницы им. Баяндина Видади Эфендиев: "Мне понравился коллектив. Здесь очень добрые люди, не только в клинике, но и в городе, очень участливые. Я адаптировался довольно быстро. Задачи очень амбициозные. Очень хочется, чтобы это была кардиохирургия на уровне, чтобы люди знали, что можно лечиться не только где-то в другом регионе. Ресурсы есть, есть оборудование".

Сейчас в областной больнице уже внедряются те технологии, которых до сегодняшнего дня не было. Например, миниинвазивная кардиохирургия, сложные реконструктивные операции, кардиохирургия аорты, коронарное шунтирование на работающем сердце. Планы серьезные, а главное, долгосрочные. Как и у спасенного уникального пациента. Продолжать жить, строго выполняя предписания врачей.







