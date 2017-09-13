Победа десятилетия. В рамках федерального проекта в Ловозере сбылась давняя мечта педагогов и учеников местной школы

Андрей Зайцев.

В спортзале школы в Ловозере наконец-то стало тепло. Давняя мечта и педагогов, и воспитанников сбылась в рамках проекта "Детский спорт". Сегодня представительная делегация отправилась в отдаленные поселки Мурманской области, чтобы на месте убедиться, что федеральные средства потрачены правильно и с умом.

В ловозерской средней общеобразовательной школе учатся 250 учеников. И им, и педагогам начало нового учебного года запомнилось не только встречами, цветами и первым звонком. В жизни школы случилось событие, которое иначе как победой десятилетий здесь не называют. В спортзале наконец-то стало тепло.

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ "Ловозерская средняя общеобразовательная школа" Фатима Гурова: "Ещё когда я училась, мы приходили на урок физкультуры и мёрзли. Наконец, радостная новость в нашем спортзале - 18 градусов. Теперь учителя потеют, ребята приходят и говорят - ой, нам надо шорты покупать. Для нас это просто счастье".

Своя система отопления не справлялась. Теперь появилась вентиляция с тепловыми пушками, которая автоматически и в ручном режиме может подавать тёплый воздух в зал. Появились новые окна. Установили уличный спортивный городок. Обнесли ограждением площадку для занятий футболом, баскетболом и волейболом. И всё это в рамках партийного проекта "Единой России" "Детский спорт", который помогает сельским школам. Сами муниципалитеты бы не справились.

Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") региональный координатор партийного проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" Лариса Круглова: "Муниципальный бюджет минимальный, и думать о том, чтобы сделать спортивный зал в школе - наверное, есть более важные, как считают, проблемы. Но на сегодняшний день именно здоровье детей надо ставить на первое место".

В школе Ревды завершена масштабная замена окон. Здесь появились 72 оконных блока в рамках региональной программы по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций.

Начальник отдела Министерства образования и науки Мурманской области Роман Хацевич: "Школа - это центр жизни. Это и культура, и спорт, и обучение. Очень важно, что на небольших территориях эти школы становятся центрами притяжения".

На достигнутом никто не останавливаться не собирается. Сделать надо ещё много.

Директор МБОУ "Ревдская средняя общеобразовательная школе им. В.С. Воронина" Марина Достанко: "Наличие на территории школы спортивной площадки, где дети могли бы заниматься и на уроках физкультуры, и во внеурочное время тоже. К сожалению, пока мы всем этим не располагаем".

Сегодня школа Ревды войти в партийный проект "Детский спорт" не может. Это городское поселение. Но больной вопрос уже не раз поднимался. И мнение в субъектах едино.

Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") региональный координатор партийного проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" Лариса Круглова: "Мы будем продвигать этот проект, будем доказывать необходимость расширения проекта и на посёлки городского типа, в том числе".

Проект "Единой России" в ближайшие годы должен быть продолжен и расширен, уверены на местах. Он крайне востребован. Ведь в конечном счёте миллионы, потраченные на инвентарь и площадки, коммунальные системы и залы - прямое вложение в будущее страны.







