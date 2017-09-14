В Кировске устанавливают новые мусорные контейнеры наземного типа

Елена Сивонен.

Город образцового быта. Кировск делает еще один шаг на пути к этому званию. Завершает первый этап по установке новых мусорных контейнеров - наземного типа. Пока только 30 баков. Всего их 103. Каждый объемом - 3 кубометра. Старые ёмкости - в три раза меньше - с придомовых территорий уберут. Обслуживать мусорки будет и новая техника. Сейчас водители отрабатывают навыки обращения с машинами - стандарта "Евро-4".

И.о. генерального директора ООО "Чистый город" Алена Гусева: "Данная машина приступит к исполнению обязанностей буквально на этой неделе или в начале следующей. Все зависит от установки необходимого количества контейнеров. Чтобы она уже могла в полный объем работать. Наша же машина приедет в конце сентября. И, я думаю, будут работать в 2 смены. Маршруты у нас уже составлены, водители проинструктированы".







