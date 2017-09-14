"Школа безопасности – 2017". В региональных соревнованиях принимают участие 18 команд из 11 муниципальных образований области

Елена Сивонен.

"Школа безопасности-2017". Ежегодные соревнования. В этот раз в них участвуют 18 команд из 11 муниципальных образований Мурманской области. Ребятам предстоит пройти маршрутом выживания, преодолеть полосу препятствий, показать свои умения в поисково-спасательной работе и в организации быта в полевых условиях. Состязания - уже для лучших из лучших. Представленные сборные заняли призовые места в муниципальных состязаниях. Кто победит в региональных - узнаем завтра.

Заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Мурманской области Андрей Пронин: "Ежегодные соревнования "Школа безопасности". Ее приурочили к году гражданской обороны, к ее 85-летию".





