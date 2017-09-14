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14.09.2017 09:18

Предупрежден - значит вооружен! Акция по информированию о необходимости вакцинации против гриппа стартовала в Мурманской области

Алексей Елкин.

В первой Мурманской городской поликлинике проходит акция - по информированию пациентов о необходимости вакцинации против сезонного гриппа. Параллельно - о пагубных последствиях употребления спиртного. За месяц такие профилактические мероприятия охватят все лечебные учреждения областного центра. На стендах - буклеты с листовками. Для желающих - устные консультации. В том числе, в форме тестов на склонность к алкоголизму.
Клинический психолог Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи Наталья Матвеева: "Как правило, у людей есть мнение. У каждого конкретного человека, что у него есть определенный набор знаний. По этим проблемам. Что по гриппу, что по алкоголизму. Соответственно, мы спрашиваем, - а проверьте себя. И, соответственно, начинается, - вопрос, ответ и живое общение".




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