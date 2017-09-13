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13.09.2017 16:51

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам субвенции на сумму более 175 млн рублей

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам региона очередные субвенции из областного бюджета на общую сумму более 175 млн руб. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Средства направлены в том числе на бесплатное питание школьников; выплату заработной платы сотрудникам дошкольных и образовательных учреждений; денежное вознаграждение лицам, осуществляющим патронат несовершеннолетних; оплату и ремонт жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; ежемесячную выплату опекунам, попечителям, приемным родителям; оплату труда специалистов органов опеки и попечительства.

Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».


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