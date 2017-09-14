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14.09.2017 08:30

С 1 января 2018 года внедряется электронная система ветеринарной сертификации "Меркурий"

Светлана Деменева.

Новая система "Меркурий". С 1 января 2018 года участие в ней обязательно. Сейчас - знакомство тех, кто пока не вступил в нее добровольно. Бесплатные консультации дает ветеринарная служба региона. Само собой, с нововведением личные проверки на соответствие и качество продукции не отменят. В Интернет уйдут все формальности, сбор многочисленных бумаг и справок. Надо понимать, что "Меркурий" - это более прозрачная система контроля за продукцией. От поля или фермы до прилавка.
Специалист отдела ветеринарной экспертизы станции по борьбе с болезнями животных Мурманской области Валерий Чамин: "С кем мы работаем - они все придут к нам и все приходят, все интересуются".

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